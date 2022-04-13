Генштаб ЗСУ назвав втрати військ РФ з початку війни

Генеральний штаб ЗСУ опублікував﻿ дані про сумарні втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

﻿Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 квітня орієнтовно склали:

особового складу - близько 19 800 осіб,

танків ‒ 739 од,

бойових броньованих машин ‒ 1964 од,

артилерійських систем – 358 од,

РСЗВ - 115 од,

засобів ППО - 64 од,

літаків – 158 од,

гелікоптерів – 143 од,

автомобільної техніки - 1429 од,

кораблів /катерів - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132,

спеціальної техніки - 25,

пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.