Генштаб ЗСУ назвав втрати військ РФ з початку війни
Генеральний штаб ЗСУ опублікував дані про сумарні втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 19 800 осіб,
- танків ‒ 739 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1964 од,
- артилерійських систем – 358 од,
- РСЗВ - 115 од,
- засобів ППО - 64 од,
- літаків – 158 од,
- гелікоптерів – 143 од,
- автомобільної техніки - 1429 од,
- кораблів /катерів - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132,
- спеціальної техніки - 25,
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.