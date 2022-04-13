Генштаб ЗСУ назвав втрати військ РФ з початку війни

Генштаб ЗСУ назвав втрати військ РФ з початку війни

Генеральний штаб ЗСУ опублікував﻿ дані про сумарні втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення в Україну. 

﻿Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 19 800 осіб,
  • танків ‒ 739 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1964 од,
  • артилерійських систем – 358 од,
  • РСЗВ - 115 од,
  • засобів ППО - 64 од,
  • літаків – 158 од,
  • гелікоптерів – 143 од,
  • автомобільної техніки - 1429 од,
  • кораблів /катерів - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132,
  • спеціальної техніки - 25,
  • пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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