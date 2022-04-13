Єрмак попросив у США більше важкої зброї для захисту від РФ

Єрмак попросив у США більше важкої зброї для захисту від РФ

Україна вдячна Сполученим Штатам Америки за надану допомогу, але хотіла б отримати більше важкого озброєння для захисту від армії Росії на тлі очікування більш жорстокого наступу.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у себе у Twitter.

"Ми вдячні за всю надану допомогу США. Але нам потрібна програма, подібна до ленд-лізу, більше важкої зброї для захисту та запобігання подальшому російському варварству", – заявив він.

Єрмак також подякував президенту США Джозефу Байдену за оцінку злочинів РФ в Україні:

"Справжній лідер каже правду. Дякуємо президенту США за чітке пояснення характеру звірств, які росіяни вчиняють в Україні, і причин, що стоять за ними в Кремлі".

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