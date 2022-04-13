Єрмак попросив у США більше важкої зброї для захисту від РФ

Україна вдячна Сполученим Штатам Америки за надану допомогу, але хотіла б отримати більше важкого озброєння для захисту від армії Росії на тлі очікування більш жорстокого наступу.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у себе у Twitter.

"Ми вдячні за всю надану допомогу США. Але нам потрібна програма, подібна до ленд-лізу, більше важкої зброї для захисту та запобігання подальшому російському варварству", – заявив він.

We're grateful for all the US assistance provided so far. But we need the lend-lease like program, more heavy weapons to defend and prevent further Russian barbarism. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 13, 2022

Єрмак також подякував президенту США Джозефу Байдену за оцінку злочинів РФ в Україні: