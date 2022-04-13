IT-компанія Grid Dynamics закриває офіси у Росії
Міжнародна IT-компанія Grid Dynamics оголосила про закриття офісів у Росії. У компанії почали розробляти план виходу з РФ одразу після повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Новое время.
Міжнародна IT-компанія Grid Dynamics з офісами в Україні закриває офіси в РФ. Про це йдеться у повідомленні компанії.
"Grid Dynamics закриває офіси в Росії і остаточно припинить операційну діяльність протягом наступних тижнів", - йдеться в повідомленні компанії.
У компанії додали, що почали розробляти план виходу з РФ одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну наприкінці лютого.
Цей план передбачає безпечне та доцільне переміщення бажаючих та безперервне управління проектами для виконання всіх зобов'язань перед клієнтами. Зараз більшість фахівців компанії релокували в інші інженерні центри.
"Наш вихід з ринку Росії є насущним і необхідним", - заявив СЕО компанії Леонард Лівшиць.
Також Grid Dynamics відкриває нові офіси у Швейцарії та Вірменії.
Раніше повідомлялося, що компанія EPAM поки не планує залишати Білорусь і сподівається, що країна «уникне участі у війні».