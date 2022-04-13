IT-компанія Grid Dynamics закриває офіси у Росії

Міжнародна IT-компанія Grid Dynamics оголосила про закриття офісів у Росії. У компанії почали розробляти план виходу з РФ одразу після повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Новое время.

Міжнародна IT-компанія Grid Dynamics з офісами в Україні закриває офіси в РФ. Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Grid Dynamics закриває офіси в Росії і остаточно припинить операційну діяльність протягом наступних тижнів" , - йдеться в повідомленні компанії.

У компанії додали, що почали розробляти план виходу з РФ одразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну наприкінці лютого.

Цей план передбачає безпечне та доцільне переміщення бажаючих та безперервне управління проектами для виконання всіх зобов'язань перед клієнтами. Зараз більшість фахівців компанії релокували в інші інженерні центри.

"Наш вихід з ринку Росії є насущним і необхідним" , - заявив СЕО компанії Леонард Лівшиць.

Також Grid Dynamics відкриває нові офіси у Швейцарії та Вірменії.

Раніше повідомлялося, що компанія EPAM поки не планує залишати Білорусь і сподівається, що країна «уникне участі у війні».