Гетманцев повідомив, як бізнес сплачує податки під час війни

Багато компаній платять наперед, інші ще не подали звіти про прибуток за минулий рік, повідомляє Новое время.

Ми звернулися до багатьох компаній із проханням сплатити податки заздалегідь, повідомив під час онлайн-зустрічі з підприємцями голова комітету ВР з фінансів та податків Данило Гетманцев.

"Люди платять податки наперед, люди допомагають, люди розуміють. Є такі компанії, які обнулили рахунки. Причому обнулюють рахунки, не маючи бізнесу та розуміючи, що їхню роботу у найближчі півроку не можна відновити" , - каже він.

А з іншого боку, є компанії, які за майже мирний місяць лютий не подають декларацію, посилаючись на військові дії. Не подають декларації з прибутку за 2021 рік.

Безперечно, якщо під час обстрілу офіс зруйнований або в регіоні йдуть бойові дії, у нас не може бути жодних претензій, зазначає Гетманцев. І, навпаки, треба допомагати людям пережити цю трагедію.

"Але якщо компанія розташована в Чернівцях, і в Чернівцях, дякувати Богу, немає обстрілів, то, напевно, посилатися на військові дії і не подавати декларацію за 2021 рік з податку на прибуток, то це щонайменше аморально" , - наголосив він.

Гетманцев повідомив, що звертатиме увагу на такі факти та боротиметься з такими проявами.

"Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Це для всіх одне лихо. І ви у Чернівцях не вистоєте, якщо, не дай боже, впаде Київ. Усі мають сплачувати податки. Якщо і ми це розуміємо, у березні немає доходу, немає прибутку, то немає податків" , - сказав він.

Але якщо компанія працює і отримує прибуток, це питання не лише моралі. Це питання права, податкового права щодо сплати податків.