РосЗМІ: Аргентина та Чилі припинили постачання літію до Росії

Аргентина та Чилі призупинили постачання в Росію літієвої руди, повідомляє УНІАН.

Про це заявив заступник директора департаменту металургії та матеріалів Мінпромторгу Владислав Демидов, передають російські ЗМІ.

"В Росії відсутній видобуток літієвої сировини, сировина надходить у вигляді карбонату літію в основному з Чилі, Аргентини, Китаю та Болівії. Саме в реальних умовах відвантаження з Чилі та Аргентини припинені, поточна можливість отримувати сировину є тільки з Болівії" , – сказав він.

Потужності з переробки в Росії є, компанії переробляють карбонат літію задля забезпечення як внутрішніх потреб, і поставок експорту.

"По літію проблема взагалі-то вже гігантська, тому що у випадку, якщо буде відмова у постачанні сировини з Болівії, то, на жаль, літієвої сировини нам брати ніде" , – сказав чиновник.

Демидов також запропонував прискорити оформлення ліцензій на роботу компаній, здатних видобувати літій на території Росії.

Літій, його з'єднання та сплави критично необхідні для технологічного розвитку багатьох галузей – автопрому, авіабудування, металургії, мікроелектроніки, хімії та інших. Літій найбільш важливий для виробництва акумуляторних батарей великої ємності.

Раніше стало відомо, що Росія очікує зниження свого ВВП за підсумками 2022 року як мінімум на 10%.