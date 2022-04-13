У МВС прокоментували пропозицію Зеленського щодо обміну Медведчука

Радник голови МВС Вадим Денисенко вважає, що поспішати з обміном затриманого напередодні нардепа від прокремлівської ОПЗЖ Віктора Медведчука поки що не варто, повідомляє Новое время.

За його словами, перед цим з ним необхідно провести низку кримінально-процесуальних дій.

"Коли ми говоримо про Медведчука, насправді було б правильно зробити дві речі. Як мінімум, щоб він дав певні свідчення, бо він має величезний обсяг інформації: хто і кому давав гроші на рух колаборантів. Як максимум, було б в ідеалі провести максимально швидкий судовий процес" , — заявив Денисенко.

Представник МВС наполягає, що лише після того, як Медведчук "здасть паролі та явки", його можна буде обміняти на українських полонених, яких утримує РФ.

Підозрюваний у держзраді нардеп утік з-під домашнього арешту 27 лютого, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Українські правоохоронці затримали його 12 квітня, коли він, переодягнувшись у військову форму, намагався залишити країну.