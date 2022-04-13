Україна почала експорт електроенергії в Польщу, що стало можливим завдяки синхронізації з європейської енергосистемою, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час інформаційного марафону.

"Європейська енергосистема так само потребує української електроенергії. Наприклад, ми вже почали експорт електроенергії до Польщі. Чим більше ми будемо постачати електроенергії в Європу, тим більше європейці будуть споживати того самого російського газу та вугілля" , - сказав він.

За словами Галущенка, Україна також працює над більш масштабним обміном електроенергію. Для української енергосистеми та економіки вигідно продавати електроенергію в Європі, наголосив міністр.

"Українські атомні електростанції зможуть експортувати електроенергію за кордон. Різниця в ціні електроенергії в Україні та Європі досить відчутна, а це кошти в економіку та в державу" , - пояснив він.

Як повідомлялось, з 24 по 26 лютого Україна пройшла перший етап випробування своєї енергосистеми в ізольованому від енергосистем РФ і Білорусі режимі. Після цього планувалося зворотне приєднання, проте після нападу Росії було вирішено цього не робити.

16 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що НЕК "Укренерго" разом з європейськими колегами завершила об’єднання вітчизняної та європейської енергосистем.

ENTSO-E - європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 оператори у 36 країнах європейського континенту.