Голова Луганської ОВА закликав мешканців евакуюватися

Для евакуації жителів Луганської області сьогодні запланований гуманітарний коридор. Мешканців з Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька просять не зволікати та скористатися ними за можливості. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що жодного з п’яти гуманітарних коридорів на 13 квітня не погоджено. Бо за всіма напрямками в Луганській області окупанти порушують режим припинення вогню.

Втім, за першої можливості людей сьогодні евакуюють із Гірської громади, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька.

За словами Гайдая, щодня виїздять і жителі Кремінної. Так, зранку вже прямують до безпечних регіонів країни 30 осіб з цього міста.

"Евакуюйтесь, поки ми можемо вас забрати! Росіяни накопичують техніку під Рубіжним та в інших місцях. Із кожним днем напруга зростає - напруга ціною в тисячі життів мирного населення. Часу на зволікання вже нема - автобуси стоять в місцях зборів. Багато рубіжан із центральних районів міста виїхати просто не встигли. І тепер вони терплять знущання кадирівців, хоронять рідних та сусідів посеред житлового кварталу, вимушені примусово їхати на Росію, до її північних регіонів. Тому, убезпечте себе, доки це можливо" , - закликав Гайдай.

"Увага, гуманітарний коридор погоджено: сьогодні відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної. Маршрути змінено з урахуванням фактору безпеки. Слід приймати рішення якомога швидше. Ситуація вкрай загострена" , - зазначив Гайдай.

Де буде евакуація﻿

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

Лисичанськ:

центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;

КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15.

Привілля:

центральна площа.

Сєвєродонецьк:

міський Палац культури, пр. Хіміків, 28.

Рубіжне:

Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.

Гірське:

Будинок культури Україна. Гагаріна 13а.

Попасна:

вул. Первомайська, 42.

Нижнє:

Паркова, 13.

Також в Луганську область буде направлений гуманітарний вантаж.