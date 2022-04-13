МВС: гвардійці виявили великий схрон боєприпасів на Київщині

На Київщині гвардійці виявили схрон з боєприпасами, який залишили російські війська. Про це повідомляє﻿ пресслужба МВС.

"Під час несення служби в селі Королівці, Київської області військовослужбовці Національної гвардії України виявили місце, де російські окупаційні війська створили склад з боєприпасами" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці було знайдено близько 100 ящиків зі снарядами 125-го калібру.

Також патрулювання здійснюється в інших населених пунктах. Посилені заходи безпеки та комендантська година дадуть змогу значно убезпечити ці населені пункти та захистити наших громадян" , - повідомляє МВС.

фото: МВС