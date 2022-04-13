Посол: Україна рухається до ЄС із безпрецедентною швидкістю

Посла Європейського Союзу в Україні запитали про перспективи вступу до ЄС. Матті Маасікас відповів, що Україна рухається в ЄС з безпрецедентною швидкістю, повідомляє Telegram-канал "Вести".

“Те, що зазвичай робиться протягом двох років, тепер здійснюється за три місяці, а саме перша оцінка Єврокомісією відповідності України основним критеріям членства, йдеться про працюючу демократію та працюючу ринкову економіку” , - сказав Маасікас.

Наступною датою на шляху України до ЄС він назвав червень.

Також Маасікас підтримав заклик Європейської народної партії у Європарламенті негайно надати Україні статус кандидата.

“Україна підписала членство у ЄС своєю кров'ю – це наша відповідальність перед загиблими українцями надати його” , - йдеться у заяві ЄНП.