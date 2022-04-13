НБУ купив військових облігацій ще на 20 млрд грн

Національний банк України вдруге купив військових облігацій уряду на суму 20 млрд грн. Станом на 13 квітня портфель військових ОВДП у власності НБУ становить 40 млрд грн, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НБУ.

"Підтримка бюджету Національним банком є необхідним кроком з огляду на потребу забезпечення належної відсічі широкомасштабній збройній агресії росії проти України. Водночас центробанк, як і було задекларовано, фінансуватиме лише критичні видатки уряду в обмежених обсягах та в прозорий спосіб" , — запевнили в НБУ.

В Нацбанку підкреслили, що підтримка з боку Національного банку не є основним джерелом фінансування видатків уряду. Попри військові дії, українські підприємства поступово відновлюють свою діяльність та продовжують сплачувати податки, а громадяни — перераховують значні суми на підтримку армії. Україна також отримує фінансову, військову та гуманітарну підтримку від міжнародних партнерів.

"У міру нормалізації функціонування економіки та фінансової системи України Національний банк у мінімально достатні строки відновить традиційний формат інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом і забороною фінансування державного бюджету" , — йдеться в повідомленні.

Вчора Міністерство фінансів України провело сьомий аукціон з розміщення військових облігацій і залучило 6,17 млрд грн порівняно з 0,96 млрд грн тижнем раніше та 3,33−4,88 млрд грн у попередні три тижні.