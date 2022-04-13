ГУР: у окупантів є наказ знищувати всі докази злочинів

Керівництво Росії наказало знищувати будь-які докази злочинів своєї армії на території України. Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Новое время.

"Після широкого міжнародного розголосу геноциду українського народу в м.Буча Київської області, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії. Зокрема у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити" , — пишуть у ГУР МО України.

Воєнна розвідка України неодноразово фіксувала факти використання мобільних крематоріїв у Чернігівській області. Роботу мобільного крематорію противника також зафіксовано у місті Новоайдар Луганської області.

"Також, ЗС Росії використовують мобільні крематорії для знищення тіл російських військовослужбовців, з метою приховування реальної кількості своїх солдатів, які загинули в ході російської агресії проти України та відмови у виплатах сім'ям загиблих росіян" , — повідомляє розвідка.

Також у ГУР України вважають, що дії РФ підпадають під визначення "геноцид" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Російське керівництво й надалі намагатиметься приховувати факти військових злочинів в Україні.