CNN: Макрон відмовився називати війну РФ з Україною геноцидом

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати війну Росії проти України геноцидом. При цьому він додав, що українці і росіяни брати. ﻿Про це, із посиланням на CNN, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання, чи буде він, як і президент США Джо Байден, використовувати термін "геноцид" щодо вбивств українців російськими військовими, Макрон сказав:

"Я був би обережний з такими термінами сьогодні, тому що ці два народи - брати".

Він також висловив сумнів у тому, що гучна риторика може допомогти зупинити війну.

"Я хочу продовжувати намагатися, наскільки це можливо, зупинити цю війну і відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій меті. Що ми можемо сказати точно, так це те, що ситуація неприйнятна і що це військові злочини. Ми живемо в умовах військових злочинів, які є безпрецедентними на нашій землі - на нашій європейській землі" , - заявив Макрон.

Французький президент також відзначив співпрацю Франції з Україною в розслідуванні ймовірних військових злочинів.