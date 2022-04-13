ОВА: на Харків скинули міни уповільненої дії

Російські війська продовжують обстрілювати Харків, за минулу добу було нанесено 53 ударів із артилерії та РСЗВ. Також ворог використовує заборонені міни уповільненої дії.

Про це повідомив﻿ голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За добу в області унаслідок обстрілів окупантів постраждали 22 мирних жителів, з них - 3 дітей. Загинули - 7 людей.

Він зазначив, що окупанти продовжують тероризувати мирне населення, скидаючи на місто міни, які одразу не детонують.

"Я прошу харків'ян бути дуже обережними і при виявленні зазначених мін, фото яких ми публікували в соцмережах, будь ласка, в жодному випадку не підходьте, не намагайтесь самостійно їх знищити, перенести, ліквідувати тощо. Будь ласка, одразу повідомляйте правоохоронні органи або підрозділи ДСНС за номером телефону 101" , - закликав Синєгубов.

Голова ОВА додав, що ЗСУ має успіхи по Роганському, Дергачівському напрямках. По Ізюмському - наші ЗСУ постійно ведуть бої, щоб не пропустити ворога до Донецької та Луганської областей.

Синєгубов зазначив, що наразі немає підстав для евакуації з Харкова.