Арестович: морпіхи з 36-ї бригади прорвалися до бійців "Азова"

У Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти прорвалися на з'єднання з полком "Азов", повідомив радник керівника ОП Олексій Арестович.

"У Маріуполі підрозділи 36 бригади морської піхоти внаслідок складного та дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком "Азов", який професійно забезпечив цей захід" , - написав він.

Результати:

1. "Азов" отримав суттєве підкріплення.

2. 36 бригада уникла розгрому частинами й отримала додаткові серйозні можливості, фактично набула другого шансу.

3. Захисники міста, тепер спільно, серйозно зміцнили свій район оборони.