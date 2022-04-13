Арестович: морпіхи з 36-ї бригади прорвалися до бійців "Азова"
У Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти прорвалися на з'єднання з полком "Азов", повідомив радник керівника ОП Олексій Арестович.
"У Маріуполі підрозділи 36 бригади морської піхоти внаслідок складного та дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком "Азов", який професійно забезпечив цей захід", - написав він.
Результати:
1. "Азов" отримав суттєве підкріплення.
2. 36 бригада уникла розгрому частинами й отримала додаткові серйозні можливості, фактично набула другого шансу.
3. Захисники міста, тепер спільно, серйозно зміцнили свій район оборони.
"Загалом система оборони міста приросла і зміцнилася. Ось що буває, коли офіцери не втрачають голову, а твердо зберігають управління військами. Давайте і ми не будемо втрачати. Армія знає, що робить", - написав він.