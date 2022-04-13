У Міноборони оцінили ризики поновлення боїв у всіх регіонах
Ризики поновлення агресивних бойових дій залишаються у всіх регіонах України, тому населенню не рекомендують повертатись додому, у тому числі до Києва, повідомляє УНІАН.
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного марафону.
"Ризик поновлення агресивних дій у всіх регіонах розглядається. Ключове завдання Росії - це схід України, також вони розглядають Херсонську і Харківську області. Разом з тим, загроза залишається і в інших регіонах України", - сказала вона.
"Зараз ще рано повертатись додому у міста, у тому числі в Київ. Поки триває війна, ризики залишаються", - наголосила Маляр.