У Міноборони оцінили ризики поновлення боїв у всіх регіонах

Ризики поновлення агресивних бойових дій залишаються у всіх регіонах України, тому населенню не рекомендують повертатись додому, у тому числі до Києва, повідомляє УНІАН.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного марафону.

"Ризик поновлення агресивних дій у всіх регіонах розглядається. Ключове завдання Росії - це схід України, також вони розглядають Херсонську і Харківську області. Разом з тим, загроза залишається і в інших регіонах України" , - сказала вона.