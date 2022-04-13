Програми російського Сбербанку видалили з Google Play та AppStore

Більшість мобільних програм Сбербанку через санкції недоступні для скачування та оновлення в магазині Google Play (пристрої на платформі Android), повідомляє "Интерфакс".

Як йдеться у повідомленні банку, зокрема, перестав бути доступний "Сбербанк онлайн". Раніше встановлені програми працюють, жодних обмежень щодо їх використання немає, зазначає кредитна організація.

З Google Play також видалені такі програми банку, як "СберБізнес", "Сбербанк інвестор", "СберІнвестор X", "Сбербанк інкасація", "СберKids", "СберСпасибо" та "Акціонер Сбера", переконалися кореспонденти "Інтерфаксу".

Напередодні Сбербанк повідомив, що його мобільні програми перестали бути доступні в магазині App Store (пристрої на платформі iOS).

США 6 квітня 2022 року ввели щодо Ощадбанку блокуючі санкції. Вони передбачають "заморожування" активів у США, а також заборону американським громадянам проводити будь-які операції з банком. Аналогічні обмеження щодо Ощадбанку запровадили деякі інші країни.