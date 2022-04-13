Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз знайти інструменти впливу на Росію, щоб повернути додому тисячі депортованих українців.﻿ Про це він сказав під час звернення до парламенту Естонії, повідомляє Новое время.

"На сьогодні понад 500 тисяч українців примусово переміщено. Уявіть, скільки це. Це якби окупанти поставили за мету вивезти весь Таллінн, третину всіх ваших громадян. Українців позбавляють документів, вони забирають усе, забирають телефони, намагаються перевезти у віддалені регіони РФ, всіляко заважають спробам повернення в Україну, дітей розлучають із батьками та хочуть направити на незаконне усиновлення у російські сім'ї" , - зазначив він.

За словами Зеленського, Євросоюз має силу, щоб це забезпечити.

"Євросоюз має використати цю силу. Поки Росія не поверне примусово вивезених українців, доки не поверне тисячі вкрадених дітей, вона не має отримувати жодних грошей від європейських держав та компаній. Євросоюз не має права бути спонсором депортації, Євросоюз не має права бути спонсором війни" , – резюмував він.

Російські окупанти вивозять українців до Росії та на територію псевдореспублік, блокуючи українські гуманітарні коридори та створюючи фільтраційні табори.

Видання The Independent повідомило, що російський диктатор Володимир Путін розпорядився відправити до віддалених куточків країни, зокрема до Сибіру та за Полярне коло, майже 100 тисяч українців, яких насильно вивезли на територію Росії.

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що з території Донецької та Луганської областей до Росії вивезли понад 700 тисяч цивільних.

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