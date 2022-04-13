ДСНС: Україна – одна з найбільш забруднених боєприпасами країн

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що через військову агресію РФ Україна стала однією з найзабрудненіших боєприпасами країн світу. На очищення територій знадобляться роки, повідомляє Новое время.

Також у ДСНС нагадали, що зараз небезпечно:

ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії;

наближатися до розбитої ворожої техніки;

заходити до покинутих споруд та будинків.

У випадку знаходження підозрілого предмету потрібно повідомити рятувальників 101 чи національну поліцію — 102. До підозрілих та потенційно вибухонебезпечних предметів не можна підходити близько.

Про те, як діяти в разі виявлення підозрілого предмета, схожого на вибуховий пристрій, розповіли в Центрі громадського здоров’я.