Мерія: в моргах Дніпра понад 1500 тіл російських солдатів
У моргах Дніпра зараз лежить понад 1500 загиблих російських солдатів, заявив заступник мера міста Михайло Лисенко, повідомляє Настоящее время.
"Зараз у моргах Дніпра понад 1500 загиблих російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати. Вони лежать у рефрижераторах", - сказав він.
Влада сподівається, що російські матері приїдуть і заберуть своїх синів.
"Ми сподіваємося, що хтось з російських матерів зможе приїхати та забрати своїх синів, яких вони ростили все життя. У нас уже чотири рефрижератори забиті трупами російських солдатів. Як би там не було, але це чиїсь діти. Їх ростили матері, вони їх любили, вони ходили з ними разом на перше вересня до школи. Ми організуємо це все, хай хоча б заберуть трупи своїх синів", - сказав він.