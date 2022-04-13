Мерія: в моргах Дніпра понад 1500 тіл російських солдатів

У моргах Дніпра зараз лежить понад 1500 загиблих російських солдатів, заявив заступник мера міста Михайло Лисенко, повідомляє Настоящее время.

"Зараз у моргах Дніпра понад 1500 загиблих російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати. Вони лежать у рефрижераторах" , - сказав він.

Влада сподівається, що російські матері приїдуть і заберуть своїх синів.