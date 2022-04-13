АЗС змінили ціни на пальне
Роздрібні мережі АЗС 13 квітня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо після публікації Міністерством економіки нових граничних цін, повідомляє Enkorr.
Про це заявила Консалтингова група "А-95" з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, повідомляє Еnкогг.uа.
Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок "А-92" і "А- 95" подорожчали на 34 коп./л - до 33,77 - 33,87 грн/л. при цьому дизельне паливо в цих мережах подорожчало на 22 коп./л - до 37,65 грн/л.
Також відкоригували ціни такі мережі, як AMIC, Shell," БРСМ-Нафта", UPG, "Автотранс" та інші.
Гранична вартість:
12 квітня Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 34 копійки, а дизельного палива – на 22 копійки.
З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,87 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо - 37,65 грн/літр.
Верховна Рада з 1 квітня 2022 року і до припинення або скасування воєнного стану скасувала акциз і зменшила ставку податку на додану вартість до 7% на бензини моторні, важкі дистиляти та скраплений газ.