Туреччина підвищила бойову готовність через міни, що дрейфують у Чорному морі

Туреччина підвищила бойову готовність через морські міни, які дрейфують у Чорному морі.﻿ Про це повідомив міністр оборони країни Хулусі Акар в інтерв'ю NTV, повідомляє Новое время.

"У нас є великі можливості для боротьби із цією проблемою. Ми швидко їх мобілізували. Ми привели до бойової готовності наші мінно-розшукові кораблі, патрульні літаки, вертольоти, БПЛА та команди SAS. Ми уважно стежимо за розвитком подій. Коли надходить якесь повідомлення, наші підрозділи швидко роблять те, що необхідно" , — зазначив він.

За словами турецького міністра, наразі на шельфі Босфору було знешкоджено три міни.

"Є деякі цифри про випущені міни. Підтвердити їх неможливо. Що ми робитимемо щодо цього, так це зберігати пильність" , — резюмував він.

19 березня стало відомо, що Росія могла замінувати рекомендовані шляхи у Чорному морі від Босфору до Одеси. Українські експерти дізналися, що морський порт Сочі направив судновласникам та капітанам суден у регіоні попередження про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі".

22 березня управління навігації, гідрографії та океанографії ВМС Туреччини попередило про можливий дрейф мін у Чорному морі, у тому числі поблизу Одеси, Очакова, Чорноморська та Південного.

26 березня неподалік протоки Босфор турецька влада знешкодила дрейфуючу міну.