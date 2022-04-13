У Пентагоні прокоментували ситуацію в Маріуполі

Речник Пентагону Джон Кірбі прокоментував ситуацію в Маріуполі. За його словами, попри блокаду та російські бомбардування, українські захисники продовжують боротьбу за це місто, повідомляє Дзеркало тижня.

Він зазначає, що те, що місто руйнують і з допомогою авіації, і з допомогою артилерії, підтверджують кадри, відзняті там.

Важливо розуміти, що Маріуполь має стратегічне значення - росіяни все ще намагаються його захопити, аби мати можливість зробити сухопутний коридор з тимчасово анексованим Кримом.