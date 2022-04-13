МЗС – Макрону: братній народ не вбиває дітей, не ґвалтує жінок

У Міністерстві закордонних справ прокоментували заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який назвав українців і росіян "братами", повідомляє Новое время.

"Україна та Росія історично близькі з об'єктивних причин, але міф про два братських народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на Донбасі в 2014 році" , — зазначив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, тоді російські "брати" нібито прийшли захищати російськомовне населення. Але за вісім років убили 14 тисяч українців.

"Цей міф остаточно зруйнувався, коли перші російські ракети полетіли на українські міста в лютому. „Братній“ народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок, не калічить літніх людей та не знищує будинки іншого „братнього“ народу. До звірств проти беззахисних людей не вдаються навіть найзапекліші вороги" , — наголосив Ніколенко.

Він додав, що наразі немає ні моральних, ні реальних підстав вести розмови про "братні" зв’язки російського та українського народів.