Британія розширила санкції проти РФ: у списку Медведчук

Британія внесла до списку санкцій ще 206 російських фізичних та юридичних осіб, у тому числі санкції введено щодо затриманого напередодні кума Путіна Віктора Медведчука, повідомляє Європейська правда.

Санкції зосереджено на структурах, які підтримували окуповані райони Донецької та Луганської областей.

"Після жахливого ракетного обстрілу мирних жителів на сході України ми сьогодні накладаємо санкції на тих, хто підтримує незаконні відокремлені регіони і причетний до звірств проти українського народу" - заявила глава МЗС Британії Ліз Трасс .

"Ми продовжимо націлюватися на всіх тих, хто допомагає та підтримує війну Путіна. Із завтрашнього дня ми забороняємо імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів, яких так потребує Путін. Ми не будемо спочивати, наша місія – зупинити військову машину Путіна на ходу" - наголосила вона .

Серед тих, чиї активи підлягають заморозку, Віктор Медведчук, затриманий напередодні в Україні, а також російський нафтовий магнат та головний акціонер "Лукойлу" Вагіт Алекперов, чий торік становив 25 млрд доларів.