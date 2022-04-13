Валютний ринок в умовах війни: день 49-й

У середу 13 квітня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у п'ятницю, 8 квітня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті різко знизився і склав 69,54 млн доларів. З них операцій у доларі США пройшло на 46,82 млн. доларів. Більш свіжих даних Національний банк поки що не публікував, тобто. затримка вже становить 2 доби (замість однієї доби, як раніше).

За даними Нацбанку, минулої п'ятниці обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів перевищував обсяг заявок на покупку на 52 млн доларів.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.30 середи євро купують по 31,7070 гривень, а продають по 32,0241 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 13 квітня знизився на 9 003,9 млн. і склав 57 423,2 млн. гривень.

Міністерство фінансів учора успішно провело черговий аукціон з розміщення військових держоблігацій. Інвесторам було запропоновано два випуски у гривні - на 7 та 14 місяців. Цінних паперів придбали на 6,17 млрд. гривень.

На готівковому валютному ринку середу спостерігається чергова хвиля зростання вартості «американця». За інформацією порталу «Курс України», зростання відзначається у більшості регіонів на тлі суттєвого зростання попиту на готівкову валюту. Зокрема, у столиці, де ще вчора долар продавали по 32,40-32,50 гривень, сьогодні цінник підняли на 20 копійок, до 32,60-32,70 гривень, і відчувається, що це ще не межа. В Одесі продаж долара за півдня підняли на 35 копійок з 32,60 до 32,95 гривень. А у Черкасах – взагалі на 60 копійок, із вчорашніх 32,40 до 33,00 гривень рівно.

Євро на FOREX сьогодні продовжив зниження та опустився до позначки 1,0811 долара. Це всього на 10 пунктів вище за річний мінімум євро до долара, зафіксований 7 березня. Євро, що подешевшало, почали активно купувати, і він скоригувався на 25 пунктів, але все ще залишається нижчим за рівні вчорашнього ранку. В Україні євро майже не подорожчало, оскільки зростання долара до гривні було компенсоване зниженням євро на FOREX. У Києві у першій половині дня євро продавали за 36,20-36,35 гривень – практично за тією самою ціною, що й учора.

Ціна криптовалюти №1 «біткоіна» на біржі Binance у ніч із вівторка на середу опустилася до позначки $39 254,63. Після цього на хвилі попиту ціна скоригувалась до 40289,2 доларів, але потім знову пішла знижуватися. Аналітики припускають, що біткоїн може подешевшати до $37-38 тисяч за одну монету, перш ніж відновить зростання.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинка виставляють свої пропозиції