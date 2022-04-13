МЗС Литви про ембарго російської нафти: деякі країни ЄС категорично проти

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що деякі країни ЄС категорично проти введення ембарго російської нафти в рамках шостого пакету санкцій проти Росії. ﻿Про це, з посиланням на Delfi, повідомляє РБК-Україна.

"Поки у нас сильна протидія з боку декількох країн, але проєкт шостого пакета, підготовку якого почала Єврокомісія, містить пропозиції щодо нафти. Вони можуть бути виключені категоричним вето, але переговори ведуться" , - заявив міністр.

При цьому Ландсбергіс не повідомив, які країни не підтримують такі санкції проти Росії.

Нагадаємо, нафтовидобуток в Росії різко скоротилася після введення Заходом санкцій.