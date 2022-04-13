У РФ заявили про обстріл Україною прикордонного поста в Курській області

У Росії заявили, що в Курській області 13 квітня атакували прикордонний пост. Обстріл нібито здійснювався з боку України.﻿ Про це, із посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойтова, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

За його словами, прикордонний пост у Кореневському районі атакували близько 14:00. Невідомі нібито застосували стрілецьку зброю.