У РФ заявили про обстріл Україною прикордонного поста в Курській області
У Росії заявили, що в Курській області 13 квітня атакували прикордонний пост. Обстріл нібито здійснювався з боку України. Про це, із посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойтова, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
За його словами, прикордонний пост у Кореневському районі атакували близько 14:00. Невідомі нібито застосували стрілецьку зброю.
Старовойтов заявив, що вогнем у відповідь російські прикордонники
"придушили вогневу точку". Жертв і постраждалих немає.