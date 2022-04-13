Медведєв і Захарова прокоментували арешт Медведчука

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв та речниця МЗС Росії Марія Захарова відреагували на повідомлення про арешт та пропозиції обміняти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука на полонених українців.

Так, Медвєдев у Telegram﻿ почав погрожувати українській владі, представників якої назвав "виродками".

"Окремі виродки, які називають себе українською владою, повідомляють, що хочуть вибити свідчення з Віктора Медведчука, "швидко та справедливо" засудити його, а потім обміняти на полонених. Цим діячам варто уважно озиратися на всі боки і міцно замикати двері на ніч, щоб самим не опинитися в числі осіб, що обмінюються" , - пише Мєдвєдєв.

Захарова назвала пропозиції України щодо обміну - британською схемою.

"Ясно? Британська схема: провести швидкий суд, надати термін, а потім вибити свідчення. Працює безвідмовно" , - пише вона. ﻿

Нагадаємо, 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання СБУ депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Згодом він запропонував обміняти Медведчука на українців, які знаходяться в російському полоні.