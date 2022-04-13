Мер: городяни залишають окупований Херсон

Жителі Херсона виїжджають з міста. Частина городян ризикує вибиратися через Миколаїв, інші прямують до анексованого Криму. Про це розповів мер Херсона Ігор Колихаєв, повідомляє Корреспондент.

"Вони зробили групу в Telegram-каналі і виїжджають, але на свій страх і ризик. Збираються в машини по три-чотири особи та їдуть з нашого міста" , - розповів він під час телемарафону.

Міський голова зізнався, що йому болить душа, коли він бачить, як херсонці покидають свої будинки.

"Розумію причини від'їзду, але від цього не легше. Знайте, що всіх вас я чекатиму назад додому, в наш Херсон, нам з вами піднімати це місто!" , - сказав він.

Мер закликав жителів Херсона, які залишаються у місті, не зневірятися.

"Ви – люди, про яких потім будуть говорити: завдяки їм місто встояло. Знаю, наскільки важко у вас сьогодні виходить вести торгівлю або надавати послуги. Але ви це робите. Ви працюєте, а разом з вами працює і живе місто! А це сьогодні для всіх нас – головне" , - наголосив він.

Колихаєв додав, що у Херсоні є проблеми із забезпеченням ліками, а також місто зіткнулося із "затримкою платежів у казначействі".

Раніше повідомлялося, що в Херсоні окупанти захопили склад з продуктами та ліками, які волонтери роздавали городянам і жителям області, які потребували.

Додамо, у Херсоні окупанти знищили меморіал Слава Україні. З меморіалу зірвали портрети героїв Небесної сотні та загиблих учасників російсько-української війни. Також знесли прапор.