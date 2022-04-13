Суспільне: РФ обстрілює житлові райони Харкова

У Харкові російські війська продовжують обстріл житлових районів. Місцевих жителів закликають не виходити на вулицю та залишатися в укриттях протягом усього дня, повідомляє Корреспондент.

"У ці хвилини в Харкові продовжуються обстріли житлових районів на Північній Салтівці, 602-го мікрорайону, селища Жуковського. Також російські військові обстрілюють район ХТЗ - там виникла масштабна пожежа, місцеві жителі повідомляють про стовп чорного диму" , - інформувало Суспільне. Харків.

Департамент цивільного захисту області просить мешканців протягом усього дня перебувати в укриттях та не виходити на вулицю навіть за відсутності повітряної тривоги.