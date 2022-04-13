Пєсков відповів на пропозицію Зеленського щодо обміну Медведчука

Пєсков відповів на пропозицію Зеленського щодо обміну Медведчука
Фото: kremlin.ru

У Кремлі заявили, що голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук не є громадянином Росії, і вони не знають, чи хоче він участі РФ у вирішенні його долі, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським журналістам 13 квітня.

"Що стосується обміну, про який із таким жаром, запалом, задоволенням заговорили різні діячі у Києві: Медведчук не є громадянином Росії. Він не має жодного стосунку до спеціальної військової операції. Він є іноземним політичним діячем.
Ми взагалі не знаємо, чи хоче він сам якоїсь участі Росії у вирішенні цієї пасквільної щодо нього ситуації", - сказав він.﻿

При цьому Пєсков зазначив, що Кремль "безперечно стежитиме за долею Медведчука, до чого закликає і європейських політиків, які так дбають про свободу слова, говорять про неможливість переслідування людини з політичних мотивів".

Кремль подякував Медведчуку за "вирішення гуманітарних питань".

Пєсков заявив, що Медведчук, мовляв, "завжди виступав за мир і проти війни, прийняв непросте рішення залишитися в Україні та брати участь у судилищі проти себе".

Більше того, нібито "ніякої військової операції в Україні не було б, якби в Києві враховували ідеї Медведчука про нормалізацію відносин з Росією", озвучив нове виправдання війні прессек Путіна.

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