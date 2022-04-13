Пєсков відповів на пропозицію Зеленського щодо обміну Медведчука
У Кремлі заявили, що голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук не є громадянином Росії, і вони не знають, чи хоче він участі РФ у вирішенні його долі, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським журналістам 13 квітня.
"Що стосується обміну, про який із таким жаром, запалом, задоволенням заговорили різні діячі у Києві: Медведчук не є громадянином Росії. Він не має жодного стосунку до спеціальної військової операції. Він є іноземним політичним діячем.
Ми взагалі не знаємо, чи хоче він сам якоїсь участі Росії у вирішенні цієї пасквільної щодо нього ситуації", - сказав він.
При цьому Пєсков зазначив, що Кремль
"безперечно стежитиме за долею Медведчука, до чого закликає і європейських політиків, які так дбають про свободу слова, говорять про неможливість переслідування людини з політичних мотивів".
Кремль подякував Медведчуку за "вирішення гуманітарних питань".
Пєсков заявив, що Медведчук, мовляв,
"завжди виступав за мир і проти війни, прийняв непросте рішення залишитися в Україні та брати участь у судилищі проти себе".
Більше того, нібито
"ніякої військової операції в Україні не було б, якби в Києві враховували ідеї Медведчука про нормалізацію відносин з Росією", озвучив нове виправдання війні прессек Путіна.