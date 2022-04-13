Швейцарія підтримала п'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ

У середу, 13 квітня, Швейцарія приєдналася до п'ятого пакета санкцій проти Росії. Зокрема, Швейцарія ввела санкції проти 200 росіян.﻿ Про це заявила пресслужба уряду Швейцарії, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

П'ятий пакет санкції охоплює заходи в галузі торгівлі, фінансів і транспорту. Вони включають заборону на імпорт вугілля та інших товарів, які служать важливим джерелом доходу для Росії (таких, як деревина, цемент, морепродукти і горілка), а також заборону на експорт гасу та інших товарів, які можуть сприяти зміцненню промислового потенціалу Росії (включаючи промислові роботи і деякі хімікати).

Нові санкції набирають чинності з 13 квітня.