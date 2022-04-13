Прокуратура: на Херсонщині окупанти розстріляли сімох людей та підірвали будинок з їхніми тілами

На Херсонщині в селі Правдине Білозерської громади окупанти розстріляли сімох людей, після чого підірвали будинок із загиблими. Про це йдеться на сайті Херсонської обласної прокуратури, повідомляє Укрінформ.

«За даними слідства, 12 квітня 2022 року в селі Правдине… військовослужбовці збройних сил Російської Федерації розстріляли у житловому будинку шістьох чоловіків та одну жінку. Після цього, маючи намір приховати злочин, окупанти підірвали будинок з тілами розстріляних людей» , - йдеться у заяві .

Під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням за фактами порушення законів та звичаїв війни, пов'язаних із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).