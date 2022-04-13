У Нідерландах заморозили 600 млн євро російських активів

У Нідерландах заморозили близько 600 млн євро російських активів і продовжують перевірку активів або майна компаній і осіб з Росії.﻿ Про це йдеться у заяві пресслужби уряду країни, повідомляє Укрінформ.

"У Нідерландах заморозили російські активи на суму від 500 до 600 мільйонів. Це не означає, що ми перебуваємо в нижній частині європейської "турнірної таблиці". Зовсім ні" , - сказав координатор з реалізації санкцій проти РФ, колишній міністр закордонних справ Стеф Блок.

За його словами, у Нідерландах дуже ретельно перевіряють компанії та приватних осіб, яких могли пропустити під час першого етапу "заморожування".

"Наразі у нас немає конкретних ознак того, що це відбувається у великих масштабах. Проте служби реалізації знову з'ясовують, чи є компанії або особи, чиї активи ми можемо заморозити" , - підкреслив він.

Водночас Блок зауважив, що шокуючі кадри з України додатково мотивують його. “Як і багато нідерландців, я також дивлюся телевізор і бачу жахливі кадри з України. І з тобою щось відбувається”, - підкреслив він, висловивши переконання, що такі самі відчуття трагічні події в Україні викликають і у більшості його співвітчизників.

Стеф Блок уже тиждень здійснює координацію з питань виконання санкцій Нідерландів проти Росії.