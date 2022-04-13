Чотири європейські президенти відвідали Бородянку

Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі у середу, 13 квітня, під час візиту до України відвідали Бородянку. Про це написав у соцмережах президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Корреспондент.

"Відвідав сьогодні Бородянку. Ось де темна сторона людства показала своє обличчя. Жорстокі військові злочини, вчинені російською армією, не залишаться безкарними. Військові злочинці повинні переслідуватися на міжнародному рівні. Тримайся, Україно!" , - написав Науседа у Twitter.