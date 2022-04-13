Мер: у Маріуполі залишаються ще близько 120 тис городян

Із заблокованого російськими загарбниками Маріуполя евакуювалися на підконтрольну Україною територію близько 150 тисяч мешканців, залишаються у місті ще близько 120 тисяч.﻿ Про це заявив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко на пресбрифінгу, повідомляє Укрінформ.

«Зараз до підконтрольної частини нашої держави виїхали з міста десь 150 тисяч населення. В місті, на жаль, сьогодні залишаються і чекають на евакуацію десь більш як 100 тисяч населення, десь 120 тисяч населення» , - сказав мер.

Він також зазначив, що навколо Маріуполя люди також чекають евакуації, це ще приблизно 60 тисяч населення.