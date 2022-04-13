Єрмак розкрив деталі нових антиросійських санкцій

На засіданні групи українських і міжнародних експертів обговорювалося посилення санкцій проти Російської Федерації. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє Укрінформ.

«Щодо санкцій. На засіданні групи українських та міжнародних експертів ми фіналізуємо план дій. До обговорення залучений особисто Президент Зеленський. Зараз можу розкрити кілька деталей. Повне ембарго на експорт енергоносіїв, нові персональні санкції, а також їх подальше розширення на банківський сектор рф», - написав Єрмак у Телеграмі.

Деталі він пообіцяв оприлюднити згодом.