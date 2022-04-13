Укрпошта: у Мелітополі окупанти забрали гроші на виплату квітневих пенсій

Військові Російської Федерації забрали у Мелітополі кошти, які передбачалися на виплату пенсій та субсидій за квітень цього року. Про це заявив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський, повідомляє Укрінформ.

"Шановні жителі Мелітополя, мене звуть Ігор Смілянський. Я генеральний директор Укрпошти. Укрпошта робила все можливе і неможливе, щоб за березень виплатити всі ваші пенсії та субсидії, і зробила це. Понад 95% пенсій було виплачено завдяки допомозі місцевого бізнесу та наших працівників. Ми намагалися зробити це у квітні, але, на жаль, через те, що окупаційні війська вилучили пенсійні кошти, ми не можемо це зробити" , - сказав він у відеозверненні, опублікованому в Телеграмі .

Смілянський наголосив, що Укрпошта і надалі робитиме все, щоб пенсії та субсидії були виплачені мешканцям Мелітополя.

Він також звернувся до російських військових. Керівник Укрпошти закликав їх повернути пенсійні кошти та не воювати з пенсіонерами. Смілянський також наголосив, що готовий особисто провести переговори із загарбниками у будь-який час.