У ЄС схвалили обмін гривень за офіційним курсом

Комітет постійних представників схвалив рекомендацію Ради ЄС про конвертацію банкнот гривні у валюту держав-членів для підтримки українських біженців, які відчувають труднощі з обміном своїх банкнот на валюту ЄС, йдеться на офіційному сайті Ради ЄС, повідомляє УНІАН.

"Документ пропонує державам-членам створити національні схеми, які дозволили б конвертувати гривні на аналогічних умовах по всьому ЄС. Схеми дозволять переселенцям з України, в тому числі дітям, обмінювати до 10 тисяч гривень (приблизно 310 євро) на людину. Це буде безплатно і за офіційним обмінним курсом, опублікованим Національним банком України. Тривалість обміну становитиме мінімум три місяці" , - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що тепер рекомендація має бути офіційно прийнята Радою в письмовій формі. Орієнтовна дата прийняття - 19 квітня.