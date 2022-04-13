ДАЗВ: ситуація з радіацією в зоні ЧАЕС невідома

Про це заявив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Євген Крамаренко на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"У нас до цього часу не працює система моніторингу радіації у зоні відчуження. По-перше, зникли сервери, які обробляли цю інформацію, а по-друге, поки не з'явиться електроенергія і працівники не отримають дозволу від Збройних сил на відвідування точок моніторингу, ми не зрозуміємо, яка шкода завдана" , - сказав Крамаренко.

Він додав, що наразі відновлено дозиметричний контроль на КПП "Дитятки" та "Лелів", також дозиметристи точково перевіряють радіаційний фон у приміщеннях і на Чорнобильський АЕС.