ДАЗВ: ситуація з радіацією в зоні ЧАЕС невідома
Про це заявив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Євген Крамаренко на брифінгу, повідомляє Укрінформ.
"У нас до цього часу не працює система моніторингу радіації у зоні відчуження. По-перше, зникли сервери, які обробляли цю інформацію, а по-друге, поки не з'явиться електроенергія і працівники не отримають дозволу від Збройних сил на відвідування точок моніторингу, ми не зрозуміємо, яка шкода завдана", - сказав Крамаренко.
Він додав, що наразі відновлено дозиметричний контроль на КПП "Дитятки" та "Лелів", також дозиметристи точково перевіряють радіаційний фон у приміщеннях і на Чорнобильський АЕС.
"Яка ситуація у всій зоні, ми зрозуміємо, коли у нас всі датчики запрацюють, або, якщо на відновлення потрібен буде тривалий час, необхідно, щоб наші працівники вручну встановили, чи є десь радіаційна аварія чи нема. Ми зараз сказати точно не можемо, що там повністю безпечно", - зазначив очільник ДАЗВ.