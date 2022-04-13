ОБСЄ не визнала Білорусь учасником війни проти України

Білорусь не є стороною збройного конфлікту Росії та України, йдеться у доповіді ОБСЄ, яка має бути представлена в середу, 13 квітня, постійній раді організації. Про це інформувало білоруське бюро Радіо Свобода, повідомляє Корреспондент.

У ній йдеться, що "конфлікт" між Росією та Україною регулюється міжнародним гуманітарним правом про міжнародні збройні конфлікти, зокрема чотирма Женевськими конвенціями та Додатковим протоколом I, які обидві країни підписали.

Наголошується, що розміщення Білоруссю на своїй території російських військ не є участю у конфлікті.