Японію неофіційно запросили вступити до AUKUS

Великобританія, США та Австралія неофіційно запропонували Японії стати членом оборонного альянсу AUKUS, повідомляє Корреспондент.

Як пишуть японські ЗМІ, країни зацікавлені залучити технічний потенціал Японії при розробці гіперзвукової зброї, створенні штучного інтелекту та розвитку квантових технологій.

У Токіо позитивно ставляться до вступу країни до альянсу з метою стримування Китаю. В цьому випадку альянс може отримати назву JAUKUS.

Нагадаємо, Великобританія, США та Австралія домовилися про співпрацю у галузі розробки гіперзвукової зброї в рамках блоку AUKUS. Лідери AUKUS також домовилися розширити обмін інформацією у галузі оборонних інновацій.