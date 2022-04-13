В РФ снова угрожают уничтожением грузов с оружием для Украины

У РФ пообіцяли жорстко припиняти спроби Заходу уповільнити так звану військову "спецоперацію" в Україні. ﻿З такою заявою виступив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє Корреспондент.

Зокрема, Рябков повторив, що Росія розглядає вантажі із західними озброєннями на території України як "законні військові цілі".

"Спроби з боку США і країн Заходу уповільнити нашу спецоперацію, завдати максимальної шкоди російським контингентам і формуванням т.зв."ДНР" і т.зв."ЛНР" жорстко припинятимуться" , - цитує РосЗМІ заяву Рябкова.

Він також додав, що консультації зі США щодо погодження можливої ​​нової домовленості або домовленостей у сфері стратегічній стабільності, а також переговори про гарантії безпеки були зупинені з ініціативи США.