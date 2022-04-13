Зеленський озвучив список необхідних озброєнь
Президент Володимир Зеленський у середу, 13 квітня, записав відеозвернення англійською мовою із закликом надати Україні необхідне озброєння для війни з Росією, повідомляє Корреспондент.
Так, Україна просить у Заходу:
- Артилерійські знаряддя (калібр 155 мм) та боєприпаси;
- Артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше;
- Реактивні системи залпового вогню: Град, Ураган чи американський M142 HIMARS;
- БТР (БТР, БМП та ін.);
- Танки (Т-72, американські чи німецькі аналоги);
- ЗРК (С-300, БУК чи аналогічні сучасні західні ЗРК);
- Бойові літаки.
"Росія не має наміру зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є "наступною логічною метою" після України. Або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи при цьому тисячі жінок та дітей. Він уже зробив це в Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України. Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен конкретний список зброї. Звертаюсь до громадян усього світу з проханням допомогти донести вашим урядам, адміністраціям президентів, керівникам ваших країн реальні потреби. України, які допоможуть зупинити війну", - сказав Зеленський у зверненні.