Зеленський озвучив список необхідних озброєнь

Президент Володимир Зеленський у середу, 13 квітня, записав відеозвернення англійською мовою із закликом надати Україні необхідне озброєння для війни з Росією, повідомляє Корреспондент.

Так, Україна просить у Заходу:

Артилерійські знаряддя (калібр 155 мм) та боєприпаси;

Артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше;

Реактивні системи залпового вогню: Град, Ураган чи американський M142 HIMARS;

БТР (БТР, БМП та ін.);

Танки (Т-72, американські чи німецькі аналоги);

ЗРК (С-300, БУК чи аналогічні сучасні західні ЗРК);

Бойові літаки.