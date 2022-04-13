В ОП відреагували на погрози з Кремля щодо Медведчука

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва через затримання нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, повідомляє Кореспондент.

Він нагадав, що Медведєв був президентом і прем'єр-міністром Росії протягом 14 років, але зараз для нього єдиний спосіб нагадати про себе - сказати щось "подібне до сентенції про бідного Медведчука".

Також Подоляк зазначив, що Медведєв не має жодного впливу в Росії.

"У світі ж до Медведєва взагалі ставляться як до порожнього місця. Дивно, що останнім часом Росія постійно вдається до реанімації "політичних трупів"" , - додав він.

Напередодні стало відомо про затримання Медведчука співробітниками СБУ. В Офісі президента стверджують, що лідеру ОПЗЖ буде безпечніше у в'язниці, ніж у Росії.

Президент Володимир Зеленський розповів про затримання Медведчука, назвавши його "космонавтом". Глава держави запропонував обміняти нардепа на українських полонених.

У Кремлі не відреагували на пропозицію обміняти Медведчука на українських військових.