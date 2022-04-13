Арестович розповів про втечу офіцерів на початку війни

На початку вторгнення Росії втекло багато українських генералів та офіцерів. Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю одному з телеканалів, повідомляє Корреспондент.

"Звичайно, дуже багато хто втік. Мало хто говорить про це. Втекла величезна кількість старших офіцерів, величезна кількість генералів. У силових міністерствах України годинами йш﻿ли наради, що пора втікати. Крім Міноборони, швидше за все. І деякі шановні люди говорили: "Я старий радянський солдат, я знаю, що нам капець, питання кількох годин" , - каже Арестович.

Також, за його словами, були пропозиції евакуюватися на Захід і "звідти керувати опором, який залишиться".

"Але цього не знали хлопці на блокпостах. Не знали курсанти військових училищ, яких кинули в бій. Вони бачили супротивника та стріляли. І з'ясувалося, що супротивник досить "паперовий"" , - сказав Арестович.

На його думку, Україна має ще кілька військових зіткнень з Росією.

"Або з Путіним, або з Навальним до 2032-35 року - у нас буде мінімум ще два-три раунди з Росією. Не такі масштабні, хоча один теж буде великий. І два маленькі - прикордонні інциденти, спроба захопити Харків, окремо - Маріуполь. З ймовірністю 95% буде" , - вважає Арестович.

Тим часом у Росії продовжують стягувати військову техніку до кордонів з Україною та на Донбас, де очікується велика битва, яка визначить результат війни.