Арестович розповів про втечу офіцерів на початку війни

Арестович розповів про втечу офіцерів на початку війни

На початку вторгнення Росії втекло багато українських генералів та офіцерів. Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю одному з телеканалів, повідомляє Корреспондент.

"Звичайно, дуже багато хто втік. Мало хто говорить про це. Втекла величезна кількість старших офіцерів, величезна кількість генералів. У силових міністерствах України годинами йш﻿ли наради, що пора втікати. Крім Міноборони, швидше за все. І деякі шановні люди говорили: "Я старий радянський солдат, я знаю, що нам капець, питання кількох годин", - каже Арестович.

Також, за його словами, були пропозиції евакуюватися на Захід і "звідти керувати опором, який залишиться".

"Але цього не знали хлопці на блокпостах. Не знали курсанти військових училищ, яких кинули в бій. Вони бачили супротивника та стріляли. І з'ясувалося, що супротивник досить "паперовий"", - сказав Арестович.

На його думку, Україна має ще кілька військових зіткнень з Росією.

"Або з Путіним, або з Навальним до 2032-35 року - у нас буде мінімум ще два-три раунди з Росією. Не такі масштабні, хоча один теж буде великий. І два маленькі - прикордонні інциденти, спроба захопити Харків, окремо - Маріуполь. З ймовірністю 95% буде", - вважає Арестович.

Тим часом у Росії продовжують стягувати військову техніку до кордонів з Україною та на Донбас, де очікується велика битва, яка визначить результат війни.

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