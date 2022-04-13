Канада готова передати Україні бронетранспортери

Канадський уряд під головуванням Джастіна Трюдо оголосив, що збирається надати Україні пакет оборонної допомоги вартістю 500 мільйонів доларів США. В нього входитимуть, окрім іншого, бронеавтомобілі, повідомляє 24 Канал.

Як пишуть канадські ЗМІ, інформації щодо конкретних БТРів та їх кількості поки немає. Серед варіантів – бронеавтомобілі Senator від фірми Roshel, яку заснував канадець українського походження Роман Шимонов.

Інший варіант бронетранспортера – LAV-25 Coyote, яких в Канаді близько 200 одиниць. Вони , озброєні 25-мм автоматичними гарматами М242 Bushmaster та добре себе зарекомендували в Афганістані.