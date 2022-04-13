FP: США не проти передачі Словаччиною військових літаків Україні

Словаччина готова передати винищувачі радянського типу МіГ-29. Проти надання літаків США не заперечують. Про це заявив репортер журналу Foreign Policy Джек Детч, повідомляє Корреспондент.

"США "не заперечують" проти надання Україні винищувачів з нерухомим крилом, таких як реактивні літаки МіГ-29 радянської епохи" , - написав він у Twitter, посилаючись на високопосадовця Міноборони США.

У Словаччині на озброєнні перебувають 12 винищувачів МіГ-29. Їх розраховують замінити американськими винищувачами четвертого покоління F-16.

Раніше передачу Україні винищувачів МіГ-29 не виключив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.