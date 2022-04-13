CNN: у Пентагоні продовжують спостерігати низький моральний дух військ РФ

США заявляють, що у російських військ, які беруть участь у вторгненні в Україні, продовжуються значні проблеми з моральним духом.﻿ Про це заявив у середу високопоставлений чиновник з міністерства оборони США, повідомляє Європейська правда.

Згідно з матеріалами CNN, посадовець сказав, що США мають свіжі докази того, що російські війська "розчаровані цією війною, не були належним чином поінформовані, не були належним чином навчені, не були готові не тільки фізично, але й морально до того, що вони мали робити".

У Пентагоні вказують на зниження морального духу у деяких підрозділах армії РФ

У США також є ознаки того, що російські офіцери "розчаровані діями своїх військ та розчаровані діями своїх колег".

Чиновник також нагадав журналістам, що "майже половина" російських військ в Україні - це призовники, які не проходили належної підготовки.

"Таким чином, все ще існують проблеми з моральним духом та згуртованістю підрозділів, які терзають росіян навіть тоді, коли вони зараз намагаються переоснастити сили, поповнити запаси та зосередитися на більш зосередженому географічному районі" , - сказав чиновник.

Попри перефокусування сил і матеріально-технічного забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили і там будуть мати проблеми з моральним духом та дефіцитом постачання і персоналу, заявляла раніше розвідка Британії.